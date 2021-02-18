İYİ Parti’de iki isim görevden alındı

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iki ismin görevden alındığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Gençlik Kolları Bergama İlçe Başkanı Seyhan Şar ve Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı M. Baki Eren görevden alınmıştır.”

Öte yandan İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Baki Eren ise görevinden istifa ettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Eren, “İYİ Parti’mizin Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı olarak sahip olduğum başkanlık sorumluluğu gereğini yerine getirerek görevimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım” dedi.

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