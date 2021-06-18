İYİ Partili Kavuncu: İstanbul’daki oy oranımız yüzde 11,4

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı; Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya milletvekillerinin tamamı, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel İdare Kurulu üyeleri de katıldı.

“İSTANBUL'DA DA CİDDİ BİR OY ARTIŞI SÖZ KONUSU”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın İstanbul'da yaptırdığı anketin sonuçlarını açıklayan Kavuncu, şunları söyledi:

* Yaptırdığımız ankete göre İstanbul'daki oy oranımız yüzde 11,4 olarak gözüküyor. 24 Haziran seçimlerinden önce bu oran yüzde 8 civarlarındaydı. Genel oy artışına paralel olarak İstanbul'da da ciddi bir oy artışı söz konusu.

* Hiçbirine oy vermem diyen yüzde 11.3'lük bir kitle var. ‘Başka bir partiye oy vermeniz gerekirse, bu parti hangisi olurdu?' sorusunun cevabında yüzde 14'lük bir kitle İYİ Parti diyor. İstanbul'da yaşayan ve akrabalarının çoğunluğu Trabzon'da olan seçmenin yaklaşık yüzde 18'inin tercihi İYİ Parti.

* Bu çok ilginç bir veri oldu. ‘Başka bir partiye oy vermeniz gerekseydi hani partiye oy verirdiniz?' sorusunun cevapları da bizi ilgilendiriyor. AK Partili seçmenin yüzde 37,2'si başka bir partiye oy verecek olsa MHP'yi tercih ediyor.

* CHP'li seçmenin yüzde 36'sı başka bir partiye oy verecek olsa İYİ Parti'yi tercih ediyor. Bütün kitlelere dokunabilecek bir politika bizi İstanbul'da istediğimiz noktaya taşıyacaktır. Merkeze yönelme ve makul hareket etme politikalarımızdan asla taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

“ÜYELERİMİZİN YÜZDE 59’U ERKEK, 41’İ KADIN”

İstanbul'daki üye sayısı ve istatistiklerle ilgili bilgi veren Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* İstanbul'da, Ağustos 2020'deki üye sayımız 49 bindi. Bugün itibariyle 68 bin 625 üyeye ulaşmış durumdayız. Tam kapanmanın olduğu mayıs ayında bile İstanbul'da 4 bin üye yaptık.

* İstanbul'daki üyelerimizin yüzde 70'i 50 yaşın altında. Ana kitlemiz ise 35 ile 50 yaş arasında. Eğitim oranlarına bakıldığında, yüzde 72'si ilköğretim ve lise mezunu.

* Üniversite mezunu ise yüzde 16. Yalnızca üye olanlara değil, istifa edenlere de nedenlerini soruyoruz. Her ay, istifa eden belirli sayıda eski üyemizi arayarak gerekçelerini soruyoruz.

* Üyelerimizin yüzde 59'u erkek, yüzde 41'i kadın. Tabii bu çok yetersiz. En azından yüzde 50-50 olması gerekiyor.