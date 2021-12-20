İzmir Çiğli’de 1.040 metrekare arsa mahkemeden satılacak

İzmir Karşıyaka Sulh Hukuk mahkemesi tarafından yayınlanan ilana göre 1040 metrekare arsa satışı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İli Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi Esentepe Mevkii 21702 ada 3 parsel sayılı taşınmaz arsa vasıflı olup, üzerinde herhangi bir muhtesad bulunmamaktadır. Taşlık, otluk cebel arazi vasfı görünümündedir. Ziraat yapılmamaktadır.

Kısıtlıda olsa belediye hizmetlerinden istifadelidir. Alışveriş merkezlerine ilk ve orta eğitim okullarına camiye semt pazarına, otobüs dolmuş vasıta yollarına yürünebilir mesafededir. Hissedar Yıldırım AK hissesi üzerinde Dilaver Ak adına intifa hakkı bulunmakta olup taşınmaz intifa ile yükümlü satılacaktır.

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