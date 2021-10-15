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İzmir’de TOKİ konutları satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar'da bulunan 141 konutu satışa sunuyor.

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İzmir’de TOKİ konutları satışa çıkıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde İLBANK projesi kapsamında yaptırılan 141 konut açık artırma ile satılacak.

2 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Konut Müzayedesine salondan katılmak isteyenler için kayıt işlemleri İzmir’deki Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda ve İstanbul Halkalı’daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda saat 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar alınacaktır.

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