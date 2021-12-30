Jandarmadan kaçak ocaklara baskın 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ocaklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kaçak maden ocağı Asayiş Komando Timleri tarafından imha edildi.

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Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Kaçak Maden Ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile yapılan operasyonda 3 adet sahipli kaçak maden ocağı ekipler tarafından imha edilirken ocak sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kaçak olduğu tespit edilen ocaklardan 1 Adet El Arabası, 3 Adet Kürek,1 Adet El Testeresi,1 Adet Balyoz, 1 Adet Kazma, 6 Metre Profil Ray, ele geçirildi. (İHA)

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