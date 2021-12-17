Japon hibesi ile yapılan sağlık otobüsü AKP döneminde hurdaya döndü

Giresun'un önceki dönemki CHP'li Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından Japonya'dan alınan hibe ile 250 bin liraya mal olan gezici sağlık otobüsü, AKP döneminde hurdalığa çekildi.

İsmail AKDUMAN

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CHP’li Belediye Başkanı Kerim Aksu, 2013 yılında büyük çoğunluğu Japonya’dan alınan hibe ile dizayn edilen sağlık otobüsünü hayata geçirdi.

Hastaneye gidemeyen ve uzak köylerde yaşayan vatandaşlara hizmet vermek için hazırlanan otobüste, 1 doktor, 2 hemşire ile 4 sağlık personeli görev yapmaya başladı.

Yıllarca kentte hizmet veren ve büyük ili gören otobüste, Kan Tahlili, İdrar Tahlili, Rutin Biyokimya Testleri, Enjeksiyon uygulaması, Pansuman, Serum Takımı ve Ateş takibi gibi sağlık hizmetleri verildi.



SEÇİMDEN SONRA HURDAYA ATILDI

Japonya’dan hibe almak için hazırlanan 350 proje arasından birinci seçilen gezici sağlık otobüsü, seçimlerin kaybedilmesi belediyenin AKP’ye geçmesi üzerine hurdaya atıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu döneminde otobüsün çürümeye terk edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş da, pandemi döneminde otobüse çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Şenlikoğlu göreve gelir gelmez, vatandaş için geçmiş dönemde yapılan ne hizmet varsa sonlandırdı. Gönül belediyeciliği dedikleri bu mu? Özellikle pandemi süreci sonrası hızlanması gereken aşı çalışmalarına katkı sunabilecek, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerini ayağına götürebilecek bir projeyi ortadan kaldırıp, gezici sağlık otobüsünü hurdaya ayırarak çürümeye terk etmek geçmiş dönem yapılan başarılı çalışmaları unutturma girişiminden ibarettir” diye konuştu.

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