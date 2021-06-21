Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri corona virüsü salgını oldu. Toplantıda bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü.

“TÜRKİYE SORUMLULUKLARINI EKSİKSİZ YERİNE GETİRMİŞTİR”

Sona eren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* NATO zirvesiyle başlayan, Azerbaycan’daki temaslarımızla devam eden yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bugünkü kabine toplantısında bu yoğun programları enine boyuna değerlendirdik.

* Türkiye, 1952 yılında NATO’ya katılmıştır. Ülkemiz tehditlerle mücadele için NATO üyesi olurken ekonomiden ticarete kadar yeni bir tercihte bulunmuştur. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir.

* Soğuk savaş sonrası bölgesel krizler, terör ve salgın gibi sorunlarla yüzleşirken, NATO’nun önemi bir kez daha görülmüştür. Irak’tan Suriye’ye, Filistin’den Libya’ya kadar can yakıcı durumda NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır.

* İttifakın önümüzdeki 10 yılık haritasını oluşturan NATO 2030 sürecini bu bakımdan önemli görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz temaslarda NATO konseptinin askeri ve diğer şartların günümüz durumuna uyması görüşünü paylaştık. NATO’nun sorumluluk alanlarıyla ilgili önceliklerini müttefiklerimize tekrar sunduk.

“DAHA YAKIN VE OLUMLU İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ”

* Suriye’de bir dönem ittifakın en önemli sorunu olarak gösterilen DEAŞ’a karşı tek mücadeleyi yapan Türkiye’yi herkese hatırlattık. Ülkemizin bu gayretine rağmen güney sınırlarımızdaki başka bir terör örgütü üzerinden tehlikeli yapılaşmaların oluşmasına asla izin vermeyeceğimizi hatırlattık. Bu konuda daha samimi ve güçlü katkı beklediğimiz anlattık.

* Bu zirvede bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’siz bir NATO’nun varlığını sürdürmesi güçtür. Türkiye en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yalnız bırakılmış olmasına rağmen NATO’nun korunması önemini kabul etmektedir.

* Bu anlayışla hükümlülüklerimizi yerine getirirken bir kez daha aynı sıkıntıların yaşanmaması için tekliflerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem ittifakla hem de müttefiklerimizle daha yakın ve olumlu iş birliği içinde olacağız.

“BIDEN İLE YAKALADIĞIMIZ İKLİMİ, MAKSİMUM VERİME DÖNÜŞTÜRMEKTE KARARLIYIZ”

* NATO Zirvesi marjında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok kapsamlı görüşmeleri ele aldık. Zirve günü olan 14 Haziran’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik.

* Ayrıca zirve sırasında pek çok ülke temsilcisi ile de görüştük. Sayın Macron, Miçotakis ve Biden ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma konusunda mutabık kaldık.

* Çözüm yollarını bulma konusunda karşılıklı olarak ifade ettik. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk.

* Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda bu yöndeki değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Sayın Biden ile yakaladığımız bu güzel iklimi, ülkelerimiz adına maksimum verime dönüştürmekte kararlıyız. ABD ile de olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz.