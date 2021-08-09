Kadir Mısıroğlu’nun isminin caddeye verilmesi teklifi gündeme alınmadı

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Atatürk'e yönelik hakaretleri ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nun ismini kentte sokak ya da caddeye verme kararı almıştı. AKP’li belediyenin bugün yapılan meclis toplantısında İYİ Parti ve CHP’lilerin konuya tepki göstermesinin ardından teklif Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gündeme alınmadı.

MÜSLÜM EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Temmuz ayı meclis toplantısında Konya merkez ve ilçelerinde imar planına göre açılmış veya açılacak olan cadde ve sokaklardan birisine Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu isminin verilmesine karar vermişti.

Konuyu SÖZCÜ'nün gündeme getirmesinin ardından AKP'li belediyenin kararına CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu sert tepki göstererek, belediyenin kararından bir an önce vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

GÜNDEME ALINMADI

Belediyenin bugün gerçekleşen Ağustos ayı ilk meclis toplantısında CHP’li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin tepkisinin ardından teklif gündeme alınmadı.

“HİZMETLERLE GÜNDEME GELEN BİR KENT OLMAK İSTİYORUZ”

CHP’li Akbuğa Büyükşehir Belediye meclisinde yaptığı konuşmada, “Biz Konya'nın adının cumhuriyet düşmanlarının isimlerini caddelerine veren bir kent olarak değil, hizmetleriyle gündeme gelen bir kent olmamasını istiyoruz” sözlerine AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konunun sadece bir teklif olduğunu ve gündeme alınmadığı yanıtını verdi.