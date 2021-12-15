Kamu çalışanları bordro yaktı

Denizli’de Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendika üyeleri vergi dairesi önünde eylem yaptı. Bordro yakan memurlar maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini savundu ek zam istedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendi üyesi memurlar vergi dairesi önünde eylem yaptı. Ek zam talebinde bulunan memurlar bordrolarını yakarak tepki gösterdi.

Açıklama yapan Türkiye Kamu Sen Temsilcisi Emre Erdoğan; “Son 10 yılda memur maaşları enflasyonun altında kalıyor ve sürekli eriyor. Memurlarımız ve emeklilerimiz, yoksulluk sınırının altında, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır.

Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır. Daha 3 ay öce, önümüzdeki yıl için %5+7 gibi komik bir rakama davul zurnayla imza atanlar, bugün yüzleri bile kızarmadan toplu sözleşmenin yenilenmesinden söz ediyor” diye konuştu.

“TİMSAH GÖZYAŞI DÖKÜYORLAR”

Son bir yılda alım gücünün aylık 1.087 lira eridiğini ifade eden Erdoğan,

“Memurun idam fermanını imzalayanlar, şimdi çıkmış timsah gözyaşı döküyorlar. Bakın yalnızca 1 yıl içinde memurun zorunlu giderlere karşı alım gücü aylık tam 1.087 lira eridi. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyümektedir.

Enflasyon farkı da alım gücünde bir telafi içermiyor; aksine geç kalmış bir mahsuplaşma ile memur maaşlarına reel anlamda sıfır zam yapıldığının tescili olmaktan öteye gitmiyor. Ama her ne hikmetse kamuoyunda sanki memurların bir eli yağda bir baldaymış gibi afaki maaş rakamları dolaşmaktadır. Halbuki kamuoyundaki rakamlarla memurlarımızın eline geçen rakamlar arasında dağlar kadar fark vardır” ifadelerini kullandı.

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