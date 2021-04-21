Karamollaoğlu: 128 milyar dolar kimlere gitti, kimler kullandı? Açıklayın!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KİŞİ BAŞI BİN TL DESTEK VERSENİZ, 84 MİLYAR TÜRK LİRASI EDER”

İktidarın, Covid-19 salgınında vatandaşlara destek olmak için 84 milyonun tamamına biner liralık desteği devreye sokması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Etrafta dolaşan 128 milyar dolarlar, şunlar, bunlar değil; bin lira. 84 milyar Türk Lirası eder” dedi.

“128 MİLYAR DOLAR DEDİĞİNİZ ZAMAN ORTAYA 1 TRİLYONUN ÜZERİNDE RAKAM ÇIKIYOR”

Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* 128 milyar dolar dediğiniz zaman, ortaya 1 trilyonun üzerinde rakam çıkıyor. Biz sadece 84 milyona bin lira ödenirse, 84 milyar TL'lik yardımdan bahsetmiş oluyoruz. Emin olun zor bir şey değil. Bu paranın ödenmesi, bir nebze olsun çekilen sıkıntıları azaltacak; bu pazarı da harekete geçireceği için esnafımız da biraz nefes alacak, üreticimiz de nefes alacak.

“YERİ GELDİĞİ ZAMAN TRİLYONLARI DEVREYE SOKABİLİYORSUNUZ…”

Bu tip yardımların ekonomide canlanma yaratacağını söyleyen Karamollaoğlu, “‘Efendim Hazine'den çıkacak bunlar, nerden bulacağız bu parayı…' Yeri geldiği zaman parayı basıp trilyonları devreye sokabiliyorsunuz… Onu nasıl yapıyorsanız bunu da öyle yapmalısınız” ifadelerini kullandı.

“128 MİLYAR DOLAR KİMLERE GİTTİ, KİMLER KULLANDI AÇIKLAYIN”

“128 milyar dolara ne oldu? Herkes bunu soruyor” diyen Karamollaoğlu, “Son yapılan açıklamalar gösterdi ki, aslında ne olduğu az çok belli. 128 milyar dolar Merkez Bankası'ndan Hazine'ye, Hazine'den devlet bankalarına, devlet bankalarından birilerine gitmiş. İstenen şu: O birileri kim? ‘Efendim listeleri var, biliyoruz…' E tamam, açıklayın. Bu kadar basit bir iş. ‘Rakamlar var' diyorlar, açıklayın o zaman kimlere gitmiş, kimler kullanmış bunu. Çünkü arada büyük bir rant var. Para ne oldu değil, kime gitti?” sorusunu sordu.