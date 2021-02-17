Karamollaoğlu: Daha şehitlerimizin kanı yerdeyken, Erdoğan şova dönüştürdü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Gara operasyonuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

KURTARMA HAREKATI MI TAHRİP HAREKATI MI?

– Sayın Cumhurbaşkanının bu hadiseyi değerlendirirken kullandığı ifade bizi biraz endişelendirdi. O da bu girişimin başarısız olmuş olmasıyla ilgiliydi. Çünkü bu hareket ne için yapıldı? Bu sorunun mutlaka cevabının olması icap eder. Bu hareket burada 13 vatandaşımızın tutulduğunu, onları kurtarmak için yapılan bir harekat mıydı? Orada terör örgütünün bir üssü oluşturulmuş, o üssün tahrip edilmesi için yapılmış olan bir harekat mıydı? Yoksa o bölgede bundan sonra meydana gelebilecek hadiseleri önleyebilmek için silahlı kuvvetlerimizin yapmış olduğu başka bir harekat mıydı?

BAŞKALARINI SUÇLAMAK İÇİN KULLANIYOR

– Sayın Cumhurbaşkanının ifadesinden aslında bu harekatın bir kurtarma operasyonu olduğunu ve maalesef başarıya ulaşılamadığını anlıyoruz.Bu itiraf önemli, çünkü iktidar genelde hiçbir hadisede kendi sorumluluğunu üstlenmeyi arzu etmiyor. Sanki bir yerde bir hata meydan gelmiş, bu hatadan dolayı bir takım arzu etmediğimiz neticeler ortaya çıkmışsa bunu hemen başkalarını suçlamak için kullanmaya kalkıyor.

– Halbuki bu sefer doğrudan doğruya kendisi burada bir başarısızlığın olduğunu itiraf etti. Ancak bizi üzen bütün bunlara rağmen ısrarla Sayın Cumhurbaşkanının ve AK Parti ileri gelenlerinin sanki bu operasyonun planlayan muhalefetmiş, sanki bu başarısızlık muhalefete aitmiş, sanki bunun arkasında muhalefet varmış gibi bir tavır sergileyerek halen muhalefeti suçlamalarını kabullenmek mümkün değil.

O KADAR SIRITIYOR Kİ…

– Daha şehitlerimizin kanı yerdeyken Sayın Cumhurbaşkanının da bazı platformlarda bunu adeta üzülerek ifade ediyorum çünkü böyle bir ifadeyi kullanmayı hakikaten arzu etmiyorum. Bunu bir şova dönüştürmesi, bir kongrede planlanmış özellikle bir şehit annesini arayarak kongrede şehit annesine başsağlığı dilemesi. Yapmayın ya Allah aşkına… Bu o kadar sırıtıyor ki, bundan dolayı insanlar artık itibar etmemeye başlıyor iktidarın bu tavırlarına karşı.

– Yani başka bir zaman kalmadı, bir kongrenin dar bir süresi içinde herkese televizyonlarda ‘bak biz şehitlerimizin ailelerine ne kadar yakınlık gösteriyoruz’ gibi bir tavrı sergilemek ayıptır en azından. Kabullenmek mümkün değil. Etrafında hiç mi bir kişi yok ki ‘Sayın Cumhurbaşkanım bu yanlış olur’ demiyor.

– Biz bu gün pandemiden dolayı tedbir alalım eğitimimizi bile mecbur kaldığımız için birazcık erteleyelim diyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı kongrelerde hiçbir kaide ve kurala riayet etmeden tıka basa salonlarda güç gösterisi yapmayı kendisi için gerekli görüyor. Salonları doldurmak bir iktidar için dert değil yahu. Bir iktidar değil her parti istediği zaman bir salonu tıka basa doldurur, nedir ki?

ESNAF KIVRANIYOR

– Ama bir de öbür taraftan bunun bir de görüntüsü var. Siz iş yerlerini kapatıyorsunuz, küçük esnafı mağdur duruma düşürüyorsunuz insanlar geçimlerini sağlayamayacak hale geliyor, onunla da adeta dalga geçer gibi ‘alın şu çayı için de biraz keyif çatın’ diyebiliyorsunuz. Olmaz muhterem arkadaşlarım artık şu noktaya gelindi gibi ümit ediyorum ki esnafın bu sıkıntıları biraz gevşetilir.

– Eğer esnafımız nefes alamazsa ayağa kalkamaz bundan sonra. İş yerlerini kapatıyorsunuz, esnaf kıvranıyor. Bu sırada Sayın Cumhurbaşkanı pandemi şartlarına rağmen “lebaleb” doldurduğu kongre salonlarıyla mutlu oluyor.

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