Karamollaoğlu: İktidar bugünü dilediği gibi geçirsin, yarınlar bizim olacaktır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İktidar bozabildiği kadar bozsun; asla düzeltemeyeceğimiz kadar bozamayacaktır. İstediği kadar yıksın; onaramayacağımız kadar yıkamayacaktır. Bugünü dilediği gibi geçirsinler; yarınlar bizim olacaktır" açıklamasında bulundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Sosyal medya paylaşımında bulunan Karamollaoğlu, gençlerin beyin göçüne dikkat çekerek başladığı açıklamasında, “Bugün giden Türkiye’den gidiyor; okuyanından, çalışanından, emeklisinden gidiyor. Giden; paramızdan, hayatımızdan, haklarımızdan gidiyor. Ancak umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok!” mesajı verdi.

“İKTİDAR İSTEDİĞİ KADAR YIKSIN…”

Karamollaoğlu, açıklamasında “İktidar bozabildiği kadar bozsun; asla düzeltemeyeceğimiz kadar bozamayacaktır. İstediği kadar yıksın; onaramayacağımız kadar yıkamayacaktır. Bugünü dilediği gibi geçirsinler; yarınlar bizim olacaktır” dedi.

“HEPİMİZ ÇOK YAKINDA YAŞAYARAK GÖRECEĞİZ” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Karamollaoğlu, “Erdoğan ‘Ekonomide hiçbir problem yok, insanlar memnun, işsizlik abartılıyor’ dedi. Ben de ‘Bu kanaat değişmediği müddetçe siz politikalarda bir değişiklik yapamazsınız' dedim” açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ekonominin kitabını yazdık” açıklamalarına tepki gösteren Karamollaoğlu, “Enflasyon nasıl kontrol altına alınır, hayat pahalılığı nasıl son bulur, alım gücü nasıl yükselir, paramızın itibarı nasıl korunur, ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!” ifadelerini kullanmıştı.

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