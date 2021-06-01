Katarlı müteahhit, haklarını isteyen 450 Türk işçiye kapıyı gösterdi

2022 Dünya Kupası için yapılan inşaatlarda binlerce göçmen işçinin öldüğü Katar’da, kölelik koşulları hüküm sürüyor. Son olarak 450 Türk işçi de Katar’da mağdur oldu.

Doha’da Al Wakrah bölgesindeki İşçi Kampı projesinde çalıştırılan işçiler son dönemde yaşadıkları sorunları işverene aktardı. Katar’ın en büyük inşaat firmalarından biri olan UCC Holding işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak bir yana işçileri kovmakla tehdit etti.



Seslerini duyurmak için Türkiye Büyükelçilği’yle temas kuran işçiler bir sonuç alamadı. İşçiler adına SÖZCÜ’ye ulaşan Şemsettin Çil, 8 aydır 50 derece sıcakta alın teriyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Günlerdir yönetime başta su, sağlık ve barınma gibi insani taleplerimizi komite olarak dile getirmemize rağmen derdimizi anlatamadık. En temel ihtiyacımız olan ayakkabı, baret gibi ihtiyaçlarımız dahi verilmedi. Bizleri kölelik koşullarında çalışmaya zorladılar” dedi.





“MAAŞLARIMIZI, MESAİLERİMİZİ ÖDEMİYORLAR”

Taleplerine, “Bu koşullarda çalışıyorsanız çalışın, çalışmıyorsanız ülkenize dönebilirsiniz’ diye cevap verildiğini kaydeden Çil, “Bununla da kalmayıp var olan mesailerimizi ve bir aylık maaşlarımızı da vermeden bizi kovmaya çalışıyorlar. 450’ye yakın arkadaşımız mağdur. Sahada sıcak su, ayakkabı yok, yelek yok, yemekler yenmiyor. Barındığımız yerler temizlenmiyor. Çöpler doldu taştı. Bütün işçiler mağdur durumda 11 gündür çalışmıyoruz, paramızı ödemedikleri için ülkemize de dönemiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz” diye konuştu.





“HAKKIMIZI ALANA KADAR BURAYI TERKETMEYECEĞİZ”

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi 450 işçi adına konuşan Çil, “Bizler bu kölelik koşullarına karşı bugünden itibaren yasal haklarımızı alana kadar burayı terk etmeyi düşünmüyoruz. Aylardır bizi oyalayan yönetime sesleniyoruz. İnşaat işçileri köle değildir” şeklinde konuştu.

Urbacon Trading & Contracting (UCC)



Katar’ın yanı sıra Fransa, Fas, Umman ve Maldivler’de iş yürüten UCC Holding, 60 milyon metrekareden fazla inşaat gerçekleştirmiş. UCC Holding, ENR’da dünyanın en büyük müteahhitleri listesinde de yer alıyor. UCC, 2015 yılında Emirgan Korusu'na komşu olan, Emlak Konut GYO'nun ihale ettiği araziye Akay Tekstil’le teklif vermişti. UCC, ihaleye girebilmek için Türkiye'de 200 milyon lira sermayeyle bir şirket kurdu. Şirketin ortakları olarak, Ramez Al Khayyat ve Moutaz Al Khayyat gözüküyor. Katarlı firma, otelden stadyuma, limandan alışveriş merkezlerine kadar geniş bir yelpazede inşaat yapıyor. Mall of Qatar projesi de UCC'ye ait.

İlginizi Çekebilir Muhtaç olduğumuz kaynak o müteahhitlerin cebinde