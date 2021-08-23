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Kazdağları’nda orman yangını

Balıkesir Edremit'e bağlı Güre beldesindeki Kazdağları ormanlık alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saygı ÖZTÜRK
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Kazdağları’nda orman yangını

Kazdağları Kavurmacılar bölgesinde ormanlık alandan sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yollandı. Yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyürken helikopterle havadan da müdahale başlatıldı. Yetkililer yangının kısa sürede söndürülmesi için her türlü çabanın gösterildiğini aktardı.

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