Kemal Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda siyasette sertleşme var. Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil. Benim en büyük güvencem bu ülkenin saygıdeğer insanlarıdır" diye konuştu.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“‘EVET’ DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ”

Son zamanlarda siyasette sertleşme var. Bana yönelik tehditler var. Hiç ama hiç umurumda değil. Benim en büyük güvencem, bu ülkenin saygıdeğer insanlarıdır. Çünkü ben hiçbir ayrım yapmadan insanlara hizmet etmek istiyorum. Kendi ülkeme hizmet etmek istiyorum ve ülkemin itibarını artırmak istiyorum. Terörle mücadele edilecekse terörle mücadeleyi bu ülkenin saygı değer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek, Türkiye'de terörle mücadele edecek… Bana da diyorlar ki,' Buna evet de'. ‘Evet' dersek, Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz.

“BU FELSEFEYİ DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE YAKALAYACAĞIZ”

Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem. Mustafa Kemal'in temel felsefesidir o; ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' Bayrağımın altında özgürce yaşarım. Hiçbir müdahaleyi kabul etmem. Yine Mustafa Kemal der ki; ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığınız sürekli olmaz.' Bağımsızlığı sürekli kılmanın yolu, ekonomik açıdan güçlü olmaktan geçer. Eğer bu ülkenin 83 milyon insanı Londra'daki bir avuç tefeciye faiz ödemeye mahkum edilmişse, Mustafa Kemal'in felsefesinden çok uzaklaştığımız görülür. Bu felsefeyi birlikte, dostlarımızla beraber yakalayacağız.

“ÜLKEYE HİZMET ETMEYE ANT İÇMİŞ BİR KİŞİYİM”

‘Sizin dostlarınız kim?' diye soruyorlar. Bizim dostlarımız esnaflarımız, kasaplarımız, bakkallarımız, kadınlar, gençler, çiftçiler, manavlar, tüm bunlar bizim dostlarımız. Bütün bu dostlarıma söylüyorum ki; yarın sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Hep beraber Cumhuriyet'in 2. yüz yılında, Cumhuriyet'imizi gerçek anlamda demokrasi ile taçlandıracağız. Gözdağı, ne yaparlarsa yapsınlar. Feriştahları gelse inandığım yoldan beni geri döndüremezler. Çünkü ben bu ülkeye hizmet etmeye ant içmiş bir kişiyim.”