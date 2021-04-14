Kemal Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu rehin alınmış durumda

TTB, “Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun” diyerek 15 Nisan Perşembe günü Ankara'da Ulus Meydanı'nda, bütün illerde ise sağlık müdürlükleri önünde yapılacak basın açıklamaları öncesi emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partileri ziyaret etti.

TTB’DEN CHP’YE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu'yu, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile Adana Milletvekili Ayhan Barut eşlik etti.

“BU KOŞULLARDA RAMAZAN’I NİYE BEKLEDİK?”

TTB heyeti, Kılıçdaroğlu'na pandemiyle mücadelede sahadaki durumla ve sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili bilgileri iletti. Fincancı, “Geldiğimiz noktada 5 dakikada bir insanı yitiriyoruz, resmi rakanlarara göre, 60 bine dayandı vaka sayısı. Zatüre oranı ile hesaplarsak 90 bine yakın. Bu da yapılan sınırlı testlerle böyle. Bu koşullarda Ramazan’ı niye bekledik? Biz Mart’ta bu artışı gördüğümüz anda bir takım önlemleri almak zorundaydık” diye konuştu.

“ÖZGÜRCE İFADE EDEMİYORLAR”

Kılıçdaroğlu ise “Bilim Kurulu rehin alınmış durumda, biz bunu ifade ediyoruz. Düşüncelerini özgürce ifade edemiyorlar. Bir sözcüleri dahi yok. Önlemler siyasiler tarafından açıklanıyor. Oysa bu bir sağlık konusu, sağlık çalışanlarının düşüncelerini ifade etmeleri gerekiyor” dedi.

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