Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

*Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık.

* Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.