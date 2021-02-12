Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
*Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık.
* Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.
Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. pic.twitter.com/87FVGEozey
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 12, 2021