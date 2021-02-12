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Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu corona virüsü aşısı oldu.

Güncellenme: 12:16, 12/02/2021
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Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

*Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık.

* Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.

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