Kemal Kılıçdaroğlu, THK’yı ziyaret etti: Her türlü çabayı harcamaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. THK’ya sahip çıkılması çağrısını yineleyen CHP lideri, “Bizim belediye başkanlarımıza olan, toplumun duyduğu güven çok yüksek. Eğer bize, belediye başkanlarımıza engel olmazlarsa biz bu kampanyayı açarız. Değil 4 milyon biz 14 milyon dolar para da toplarız. Yeter ki toplanan para yerinde kullanılsın, zamanında kullanılsın, israf edilmesin. Bunu biz yaparız engel çıkarmasınlar, önümüzü açsınlar biz oturup THK yetkilileri ile bütün bu sorunları aşmasını biliriz. Harcanan her kuruşun hesabını da milletimize veririz” dedi.

SOZCU.COM.TR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana, Eskişehir, Hatay, İstanbul ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile birlikte Türk Hava Kurumu Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Türk Hava Kurumu Cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum. Cumhuriyetin kurduğu çok önemli bir kurum. Bugüne kadar da toplumun desteğini ve güvenini alan bir kurum. Maalesef son zamanlarda yanlış yönetim yüzünden bazı sorunlar yaşadı. Uçakların yangına katılmaması, uçakların yangını söndürmek için uçakların zamanında onarılmaması gibi pek çok sorun…

* Yönetim şuandaki yönetim, THK'yı toparlamaya çalışıyor. Gezdik, yöneticilerden bilgi aldık. THK gibi bir kurumun geçmişte orman yangınları ile ilgili mücadele eden ve bu mücadelede başarılı çıkan bir kurumun bugün bu pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaralıyor. Hepimiz böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı da son derece rahatsızız.

* Dün yaptığım basın toplantısında THK'ya sahip çıkılması için iş dünyasına, iş insanlarına, belediyelere görev düştüğünü ifade ettim ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini anlattım. 11 Büyükşehir belediye başkanımız da bu konuda bir açıklama yaptılar kamuoyuna ve o açıklamayı THK'ya da gönderdiler.

* ‘Biz THK'nın yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız' diye. Tabi bunların yapılması için THK yetkilileri ile bizim 11 büyükşehir belediye başkanlarımızdan belirlenen bir heyetin belli bir zaman dilimi içinde bir araya gelmeleri, çalışmaları gerekiyor. Bu yazı THK yetkililerine iletildi. Biz de THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Geçmişte yapılan çok büyük yolsuzluklar var. Bu yolsuzluklar şuanda yargıda. Yargıdaki davaları da yakından izleyeceğiz CHP olarak. Çünkü bu kurum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herkesin kurumudur.

“ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ÇABAYI HARCAMAYA, GAYRETİ GÖSTERMEYE HAZIRIZ”

* Yine bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum. Türk Hava Kurumu'na güvensinler. Türk Hava Kurumu Cumhuriyetin kurumudur. Bu kurumu ayağa kaldırmak, eski görkemli günlerine ulaştırmak için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. THK yetkililerine sordum, ‘Acaba genel bütçeden size yapılan bir yardım var mı?' diye. Böyle bir katkının ve yardımın olmadığını…

* Yine ben hükümet yetkililerine seslenmek isterim. THK'ya biz, 11 büyükşehir belediyemiz katkı verecek ama genel bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor. Bu konuda da çaba harcanması gerekiyor. Yine iktidar yetkililerine seslenmek isterim. THK'nın yaptığı görevler dolayısıyla yani tüzüğünde yazılı olan görevler dolayısıyla bir ihaleye girmemesi lazım. Bu ihalenin en az 10-15 yıl içinde yapılması gerekiyor ama THK 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ihalelere girmemeli.

* Ayrıca THK bütün bu ihalelerden müstesna tutulmalı. Yani THK'nın görevi neyse tüzüğünde ki bu tüzük 1925'lerden itibaren yürürlüktedir. Orman yangınlarını söndürmek ise verirsiniz bu yetkiyi ve bu yetkiyi ve bu yetkiyi aldığı için de THK her türlü hesabı verir, topluma, insanlara verir. İşlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ederiz.

* Eğer bu konuda da bir yasa teklifi getirirse iktidar kanadı biz buna her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu siz verin diyorlarsa da kanun teklifini biz veririz. Dolayısıyla bütün amacımız Cumhuriyet ile yaşıt olan bu kurumun tarihine yakışır şekilde ayağa kaldırılması hepimizin ortak görevidir. Burada A partisi B partisi C Partisi olmamalıdır.

* Bu Cumhuriyetin kurumudur, Cumhuriyetin ormanlarına sahip çıkmak zorundadır. Elimizden gelen her türlü çabayı harcamaya, gayreti göstermeye hazırız. Umarım iktidar sahipleri de aynı çabayı gösterirler bunu günlük siyasi polemiklerin dışında tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız.

“CUMHURİYETİ KURANLAR BUNU DÜŞÜNMÜŞLER, BİZ NİYE BU HALE GETİRDİK?”

* Uçakların bakımı gerekiyor. Yedek parça sorunu var onların giderilmesi gerekiyor. ‘Neresinden bakılırsa en hızlı 3 ayda biz 1 uçağı kaldırabiliriz, çünkü sivil havacılığın kuralları var ve biz bir kamu kuruluşuyuz dolayısıyla o kuralların dışında kalamayız' diyorlar. Haklılar ama 3 ay mı olur 4 ay mı olur 5 ay mı olur?

* Burada önemli olan burada ayağa kaldırmak. Çünkü bu orman yangınları bir yıla özgü bir felaket değil. Hemen hemen her yıl tekrarlarını bu yıl mevsim dolayısıyla iklim dolayısıyla, iklim değişiklikleri dolayısıyla yoğunlaştı ama önümüzdeki yıl da yine iklim sorunu çıkacak karşımıza. Kuraklık çıkacak dolayısıyla hazır olması lazım THK'nın.

* Bugünden başlanırsa kurumu ayağa kaldırırsak seneye inşallah orman yangını çıktığında, çıktığında anda bunlar gidecekler ve orman yangınını bitirecekler. Bir devletin her türlü felakete karşı tedbirli olması lazım. Cumhuriyeti kuranlar bunu düşünmüşler, THK'yı kurmuşlar. Kurmuşlarsa niye biz batırdık niye bu hale getirdik? Yeniden ayağa kaldırmamız lazım.

“DEĞİL 4 MİLYON BİZ 14 MİLYON DOLAR PARA DA TOPLARIZ”

* Gezdiğimiz yerde pırıl pırıl ustalar, pilotlar var ve ormanlar yanarken bu uçakların uçmamasından ötürü son derece rahatsızlar. Bizim belediye başkanlarımıza olan, toplumun duyduğu güven çok yüksek. Eğer bize, belediye başkanlarımıza engel olmazlarsa biz bu kampanyayı açarız. Değil 4 milyon biz 14 milyon dolar para da toplarız.

* Yeter ki toplanan para yerinde kullanılsın, zamanında kullanılsın israf edilmesin. Bunu biz yaparız engel çıkarmasınlar, önümüzü açsınlar biz oturup THK yetkilileri ile bütün bu sorunları aşmasını biliriz. Harcanan her kuruşun hesabını da milletimize veririz.

“ÇALIŞABİLİR DURUMDA UÇAK YOK”

Kılıçdaroğlu, “çalışılabilir hiçbir uçak yok mu şuan hangarda?” sorusuna, “Hayır şuanda yok” cevabını verdi.

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