Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ABD’ye ‘Erdoğan’ mesajı: Asla kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile son görüşmesinde Afgan sığınmacıları kabul ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ise, "Tek başına ülkeni yeniden korkunç bir ateşe atmak istiyorsun. Mahallelerimizi satmaya devam mı etmek istiyorsun; seçime gel, halktan onayını al" diye seslendi.

SOZCU.COM.TR

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Yangınlardan canımız yanarken, sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyuyorum ama ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilginize arz ederim sevgili halkım…

* ABD Afganistan'da kendisine hizmet etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19.000 Afgan'ı ve aile üyelerini (toplamda 53.000 kişi) ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın destekçisine de hedef ülke olarak İran üzerinden Türkiye'yi gösterdi. Bunlar Taliban’dan kaçan gençler.

“ERDOĞAN İLE YAPTIĞINIZ ANLAŞMALARI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

* Öncelikle şu aşikardır ki; Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır.

* ABD’ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlamaz.

“ÜLKENİ YENİDEN KORKUNÇ BİR ATEŞE ATMAK İSTİYORSUN”

* Sana gelince Erdoğan, sınırların neden kevgire dönmesine izin verdiğin, askere polise neden müdahale ettirmediğin artık ortadadır. Tek başına ülkeni yeniden korkunç bir ateşe atmak istiyorsun. Mahallelerimizi satmaya devam mı etmek istiyorsun; seçime gel, halktan onayını al.

* Sevgili halkım; yangınlarla olan mücadelemiz sürerken, bu meseleye yeniden değinmek zorunda kaldım, gerçekten çok üzgünüm. Beka sorunumuz haline gelen bu meselenin de örtbas edilmesine izin veremem. Söz veriyorum bu sorunu biz çözeceğiz.

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