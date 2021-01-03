Kentsel dönüşümde rant iddiası

Afyonkarahisar'da Mısri Mahallesi-İmaret Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yapacak olan TOKİ'nin iştiraki GEDAŞ, arsalara verilecek metrekare fiyatlarını bölge halkıyla paylaştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda arsaların metrekaresine 400-1750 TL arasında değer biçildiğini öğrenen yurttaşlar şirkete tepki gösterdi.

“ARSA DEĞERLERİ AÇIKLANINCA KIYAMET KOPTU”

Toplantıda yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, “Afyonumuzun merkezinde, en gözde mahallelerinde yapılacağı söylenen Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya 2 AKP milletvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı, ilgili mahallelerin muhtarları ve ev-arsa sahibi yurttaşlarımız katıldı. Kentsel Dönüşüm yetkilisi, arsaların metrekaresine ortalama 400-1750 TL değer biçildiğini açıklayınca kıyamet koptu” dedi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞI AZARLADI İDDİASI

Duruma tepki gösteren bir vatandaşın AKP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından azarlandığını ileri süren CHP'li Görgöz, “Vatandaşlar arsalarına verilen değerlere tepki gösterdi. Salonda ‘yuh' sesleri dalgalandı. Açıklanan metrekare fiyatlarını çok düşük bulan mülk sahiplerinden söz alanlar oldu. Ancak vatandaş doğruları söyleyince salondan atmaya kalktılar. Başkan Zeybek konuşma yapan mal sahibi hemşerimize ‘çık dışarıya' diye bağırarak susturmaya, konuşturmamaya çalıştı” şeklinde konuştu.

“TOPLANTIDAN BİR SONUÇ ÇIKMADI”

Vatandaşların, “mezarlığın metrekaresini 1.5 milyondan alamıyoruz, siz şehrin göbeğindeki arsalarımızı, evlerimizi kör on paraya elimizden almaya kalkıyorsunuz, yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdiğini söyleyen Görgöz sözlerini şöyle sürdürdü:

* Toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. Metrekare fiyatlarını tekrar gözden geçirelim dediler ve ayrıldılar. Bu toplantı sayesinde mal sahipleri, Kentsel Dönüşümün nasıl yapılmak istendiğini gözleriyle gördü, kulaklarıyla duydu. Haliyle hak sahipleri gerçekleri görmüş oldu.

* Biz aylardır, yapılacak dönüşüm kentsel dönüşüm mü, yoksa rantsal dönüşüm mü derken işte bunları anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi takke düştü, kel göründü. Biz halkımızın malını, mülkünü kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Halkımızın yanında hak için, hukuk için Allah rızası için mücadele edeceğiz.

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