Kılıçdaroğlu: 5 sorunun cevabını bekliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Saray’ın memurları benim muhatabım değil. Ona cevap vermeyi doğru bulmuyorum.

* Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey söylenmiştir.

*Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Tüm terör örgütlerine karşıyız.

*Sayın Erdoğan’ın beni eleştirmesi onun açısından anlayışla karşılanabilir. Ama ben kimseye kötü söz söyledim mi, hayır.

* Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar. 5 sorunun cevabını bekliyorum, hakarete gerek yok. Zaten cevabı millete verecek. İster Erdoğan verir ister onun yetkilendirdiği birisi verir.

* Sorumluluğu devlete atıyor. Peki devleti yöneten kim? Kısır tartışmaların içine girmeye gerek yok. Burada ciddi bir başarısızlık vardır. Bunu dillendiren de Sayın Erdoğan’dır.

* Talimatı kim verdi? Millet adına 5 adet soru sordum, bu sorulardan neden bu kadar alındılar. 5 sorunun cevabını bekliyorum, hakarete gerek yok. Zaten cevabı millete verecek. İster Erdoğan verir ister onun yetkilendirdiği birisi verir.

* Bu soruların yanıtını bulamadığım için cevabını bekliyorum.

* 5 buçuk 6 yıldır bunlar ellerinde. Çıksın anlatsınlar. Bölücü terör örgütü tutuyor ellerinde. Siz İstanbul seçimlerinde gittiniz bölücü terör örgütü başından mektup aldınız. Neden aynı kişiden 13 kişiyi bırakın diye bir çağrı mektubu istemiyorsunuz?

Destici ise şunları ifade etti:

* Bu sürecin başlayabilmesi için siyasi ortamın yumuşaması lazım. Meclis’teki bütün partilerin katılımıyla ortak bir siyasi partiler yasası hazırlanarak bu gerçekleştirilebilir.

* Biz geçtiğimiz hafta İYİ Parti ve daha sonra Demokrat Parti’yi ziyaret ettik. Görüşlerimizi orada da belirttik. Biz CHP’nin sürece katkısını çok önemsiyoruz.

* Terörle mücadele hepimizin ortak meselesi. Bu meselede en önemli sorumluluğumuz bir siyasetçi olarak bir ve beraber hareket etmektir. Asıl hedef alınması gereken evlatlarımızı kahpece öldüren terör örgütüdür.

* Kınanması gereken PKK'dır. Bu üzüntülü hadisede bile gördük ki PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP bunu kınamaktan geri durdu. Bazen ağzımızdan sehven bazı ifadeler çıkabilir bunun peşine düşüldüğü zaman bizim aleyhimize de kullanılabilir.