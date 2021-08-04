Kılıçdaroğlu, başkanlarla THK’yı ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 17:30'da, İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte, Türk Hava Kurumu’nu ziyaret edecek.

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11 büyükşehir’in belediye başkanı dün bir açıklama yaparak, atıl durumdaki THK uçaklarına talip olduklarını bildirmişti. Konuyla iligili bir açıklama yapan İstanbul Büyükçehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 11 büyükşehir belediye başkanıyla birlikte aldıkları karar doğrultusunda THK'nın atıl durumdaki yangın söndürme uçaklarının bakım ve işletmesini yapmak üzere bugün resmi başvuru yaparak sürecin başlatılacağını açıkladı.

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