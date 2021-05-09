Kılıçdaroğlu: Devlet ve İçişleri Bakanı, mafya örgütlerine seyirci

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar üzerinden iktidara yönelik iddialarıyla ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, T24’ün sorularını yanıtladı ve şu değerlendirmeyi yaptı.

– Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma. Değişik mafya örgütleri var Türkiye'de, bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi.

ÖZEL DÜZENLEME YAPILDI

– Bir başka mafya lideri, bir ülkenin siyasal partisinin lideri olan bir kişi tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı? Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber bir fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci.

Saadettin Tantan’ın İstanbul’da görevli olduğu dönemde bütün suç örgütlerinin sıfırlandığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Demek ki siz kararlı olursanız. Tavrınızı yasalardan ve insan haklarından yana koyarsanız mafyayı engellersiniz. Yeraltı örgütlerini engellersiniz. Eğer siyasetçi ile mafya el le tutuşursa, bunlar bir araya gelip de kendi sorunlarını bir şekliyle mafya aracılığıyla Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmiş olur. Yaşadığımız tablo da maalesef budur” dedi.

FETTAH TAMİNCE’Yİ UNUTTUM MU SANIYORLAR?

Rıza Zarrap ve Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına ‘elini kolunu sallayarak çıktığını' söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Peki siz devlet olarak hangi önlemi aldınız? Yazık günah değil mi, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını bu şekliyle yerle bir ediyorsunuz. Yine aynı şekilde, 17-25 Aralık'tan sonra bile Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkisini sürdüren kişiyi, devletin protokolüne almadınız mı? Fettah Tamince'yi ben unuttum mu sanıyorlar? Hâlâ büyük ihaleler veriyorlar. Bank Asya'nın önünden geçenleri hapse attılar, beyefendiler krallar gibi yaşıyorlar. Kimin, ne yaptığını devlet çok iyi bilir. Ama bütün mesele devletin arşivine aldığı, gördüğü olayları devleti yönetenlerin görmemesidir. Onların sırtını sıvazlamasıdır. Asıl acı olan da budur.

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