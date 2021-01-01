Kılıçdaroğlu: Erdoğan bütün başörtülü kadınlardan özür dilemeli

Kılıçdaroğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılışının ardından Erdoğan'ın Ayasofya Camii çıkışında yaptığı açıklamalar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'na, Erdoğan'ın, Fikri Sağlar'ın ‘türbanlı hakim’ açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede dile getirdiği “Kalkıp da Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp, bununla milleti aldatma sürecini de bir kenara bıraksın. Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor. Geçti o işler” sözleri soruldu.

“DÖNÜP BİR KENDİSİNE BAKSIN YANİ”

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Herhalde bir kadına bundan daha ağır bir hakaret edilmez. Doğru değil, ne demek yani vitrin mankeni. Dönüp bir kendisine baksın yani.

* İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun hakkını verse, oturduğu koltukta millete, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni.

* Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni.

* Hangi akılla, hangi mantıkla, hangi bilgiyle, birikimle bunu söylüyor?

“ÖZÜR DİLEMELİ”

Erdoğan'ın bütün başörtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini beklediğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* Yazıktır günahtır ya. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi? Ya biraz da sesini biraz kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç.

* Senden yana olan herkes çok iyi, karşında olan herkes düşman. Ne düşmanı ya. Bu ülkede yaşıyor, beraber yaşıyoruz.

* Başı açığı, başı kapalı, kadını, erkeği beraber yaşıyoruz. Bari 2021'in birinci gününde bu milletin yüzü gülsün. Gerçekten acıyorum, Allah akıl fikir versin.

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