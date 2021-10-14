Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor

İkisi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı üç ismin görevden alınması piyasaları sarstı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MB Başkanı Kavcıoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında dün gece Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen sürpriz zirve ve sonrasında gece yarısı Resmi Gazete'de duyurulan kararlar piyasaları sarstı.

Mayıs 2021'de TCMB'ye Başkan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Semih Tümen, Ağustos 2018'den bu yana TCMB'de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Uğur Namık Küçük ve 2008'den bu yana ABD'de yaşayan PPK üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Dün akşam 9,10'u gören dolar/TL, görevden alma kararlarıyla 9,18'lik yeni rekora ulaştı, gram altın da 530 TL’ye kadar yükseldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!”

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