Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti: Adaletsizlik şaha kalkmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Adliyesi önünde 276 günden buyana ‘Adalet’ nöbeti tutan Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ı ziyaret etti. Davanın seyrini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Peygamberler şehri Urfa’da adaletsizlik şaha kalkmış” dedi.

AHMET KAYA

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Ziyaret sırasında Türkçe bilmediği için konuşması tercüme edilen Emine Şenyaşar, eşi ile iki oğlunun öldürüldüğü olayla ilgili günü anlatırken,

“Eşim ile işyerine gittiğimde ortalık kan gölüne dönmüştü. Oğullarımın hastanene götürüldüğünü öğrenip oraya gittik. Eşimi hastanenin girişinde benim gözüm önünde linç ederek katlettiler.

Diğer çocuklarıma ulaşmaya çalıştım. Onları da ateşli silahlarla öldürmüşler. Bu organize bir katliamdır. Bunu yapan AKP Milletvekili Halil İbrahim Yıldız ‘Hepsini öldürün! Hiç birisini sağ bırakmayın!' diye etrafındakilere talimat veriyordu.

Bir yıldır adliyenin önündeyiz. Her gün savcılarla görüşmek istiyoruz bizden kaçıyorlar. Savcılar soruşturma başlatacak ama iktidarın sopası başucunda” dedi.

BU DAVA VİCDANI OLAN HERKESİ DAVASI

Acılı anneyi dinleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Emine Şenyaşar'ın eşi ve çocukları için adalet istediğini belirterek şunları söyledi:

“Çözeceğiz anacığım, inşallah takipçisi olacağız. Acı geri dönmez ama adaletin sağlanması için gerekeni yapacağız. Adalet isteyen bir annenin sesini niçin duymazlar? Niçin görmezler? Niçin hissetmezler? En büyük acı da burada. İnşallah adalet gerçekleşecek.

Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olduk zaten. Olmaya da devam edeceğiz. Adalet sağlanıncaya kadar. Allah sabır versin diyoruz. Başka acılar vermesin diyoruz. Adaletin ne kadar değerli olduğunu, inşallah Ankara’dakiler duymuş olurlar”

BASKIYI BİLİYORUZ

Konuşmasının devamında, faillerinin kim olduğunun bilindiğini ancak gereğinin yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şundan emin olun, adaleti gerçekleştireceğiz. Faillerin kim olduğunu ortaya çıkaracağız. Vicdani olan, ahlaki olan, inancı olan herkesin bu davanın arkasında olması lazım.

Bu dava, Türkçe bilmeyen, eşini, çocuklarını kaybeden bir annenin davasıdır. Bunun partisi, sağı solu yoktur. Bu bir adalettir, bu bir haktır.

Bir anne bağırıyor. ‘Ben adalet istiyorum' diyor. Kaç tane savcı değişti bunları biliyoruz. Siyasi baskıyı da biliyoruz. Bu toprakların hatırı için adaleti gerçekleştiriyoruz.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ'NDE ADALETSİZLİK ŞAHA KALKMIŞ

Peygamberler şehri diyoruz. Peygamberler şehrinde adaletsizlik şaha kalkmış. Nasıl olur bu? Bu işi adliyede çözecekler. Adalet, hakim, savcı bir araya gelip çözecekler. Cesaret edip kimse karar veremiyor. Niçin? Birisi milletvekili diye.

Milletvekili değil, kim olursa olsun gereken yapılacak. Anne, ‘hiç değilse yüreğimdeki ateş biraz soğusun' diyor. Anneciğim sen hiç meraklanma. Merak etme… Sen nasıl takip ediyorsan, bir evladın, kardeşin olarak ben de takip edeceğim.”

TEK BİR YAKALANAN YOK

Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'nu davanın seyriyle ilgili bilgilendiren Şenyaşar Ailesi'nin avukatı ise, bir süre önce AKP Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın olayla ilgili açıklamasını hatırlatarak,

“Bu ailenin herhangi bir yasadışı örgütle ilişkisi yoktur. O gün mağdur bir AKP yaratmak için böyle bir tablo yaratıldı. O nedenle gizlilik getirildi dosyaya. Dükkanda iki kardeş katlediliyor. Babayı sopayla dövüp, acil müdahale odasıyla 15 kişilik grup yangın tüpleriyle sopalarla öldürülüyor.

Dışarıda bakan var, vali var. Vali, ‘Gömleğimi yırttım beni de öldürün' diyor. Bu ana kadar bir tane gözaltı yok. Bu katilleri yargılamayacak duruma geldiysek, şu ülkede hukuk devletinden söz edemeyiz.

Bu annenin çığlığı, kaybedilen hukukun yeniden tesis edilmesi gerektiğinin göstergesidir. Siz siyaseten, biz hukuk insanları olarak hukukun gereğini yapmak zorundayız” dedi.