Kılıçdaroğlu: Savcının tehdit edilmesi ülkenin geldiği hali gösteriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra meclis toplantı salonunda Başkan Hürriyet’le birlikte açıklamalarda bulundu. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye egemen kılmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Yeni siyaset anlayışımızda belediye başkanının harcadığı her paranın hesabını belde haklına vermek. Gizli kapaklı iş yapmasını sağlamak değil, hesabını vermek… Yani kul hakkını korumak, yani vatandaşın ödediği her kuruşun hesabını vatandaşa vermek. Toplumu aydınlatan, toplumun sorunlarını çözen, yoksul kesimlere, mahallelere pozitif ayrımcılık yapan bir siyaset anlayışı… Dolayısıyla İzmit Belediye başkanımız bu anlayışla hareket ediyor ve hiçbir ayrım yapmıyor.

ERDOĞAN, CHP’Lİ BELEDİYELERE TEŞEKKÜR ETMELİ

– Sayın Erdoğan’ın oturup, kalkıp teşekkür etmesi gereken belediyeler CHP’li belediyelerdir. Hükümet olarak beş maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyeler dağıttı. Yardım yapamadılar, bizim bütün belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım yaptı. Eğer CHP olmasaydı bugün pandemi süreci çok daha ağır koşullarda geçerdi. Oturup kalksınlar CHP’ye teşekkür etsinler. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'in şahsında yeniden bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ederim.

(Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırı) – Saldırıyı yapanların faillerinin bulunması, adalete teslim edilmesi, sayın savcının bu konuda soruşturma yapması güzel bir şey. Ama savcının tehdit edilmesi ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli. Bu konuda Sayın Erdoğan’ı kamuoyunun önüne çıkıp, açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor.

SESSİZ KALMALARI ŞİDDETİ ÖZENDİRİR

– Sen 83 milyona hitap edeceksin, çağrıda bulunacaksın, “Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz” diyeceksiniz. Eğer bunu yapabilirlerse bence görevini yapmış olur. Erdoğan’ın bu görevi yapması lazım, bekliyoruz. Savcının tehdit edilmesi geldiğimiz süreçte daha önemli bir aşama. Akıl alacak bir şey değil. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Türkiye yalnız ve sahipsiz bir ülke değildir. Erdoğan’ın da Bahçeli’nin de sessiz kalmaları şiddeti özendirdikleri anlamına gelir, bunu kabul etmiyoruz..

CHP’DE GENEL BAŞKAN’A MEKTUP YAZILMAZ

Kemal Kılıçdaroğlu; İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un mektup yazarak partiden ayrılacağı yönündeki soruya “CHP’de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınıp konuşulur. CHP diğer partilere benzemez. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz, sorun varsa çözeriz” şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin parti kuracağı söylemlerine ilişkin ise “Hayırlı olsun diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurabilir” dedi.