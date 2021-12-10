Kılıçdaroğlu: Size sözüm var, garibanın hakkını savunacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da bir sabahçı kahvesini ziyaret etti.

Ahmet KAYA

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Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da bir sabahçı kahvesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

“NE KADAR GARİBAN VARSA HAKKINI SAVUNACAĞIM”

Kılıçdaroğlu kahvede yoğun ilgiyle karşılandı. Bir vatandaşın, “Garibanın hakkını savun” sözlerine Kılıçdaroğlu, “Ne kadar gariban varsa hakkını savunacağım.” diyerek yanıt verdi.

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılayanlar arasındaki bir vatandaş da, “Geliyor gelmekte olan” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu elini sıktı.

“BELEDİYE BAŞKANININ YÜZÜNÜ GÖRMEDİM”

Bir başka vatandaş ise Belediye Başkanının kendilerini ziyaret etmemesinden dert yanarak, “Sizin ikinci gelişiniz. Belediye Başkanının yüzünü görmedim… Ama genel başkan (Kılıçdaroğlu) her geldiğinde onu görmeye geliyorum.” dedi.

“SİZE SÖZÜM VAR, BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZECEĞİM”

Kılıçdaroğlu, “Size sözüm var. Bütün sorunları çözeceğim. Sabahçı kahvesinde oturan insanlar en azından hakkını alacak, alın terinin karşılığını alacak. İnsanları perişan etmeyeceğiz.” sözleriyle karşılık verdi. Vatandaş, “Allah seni başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı.

“ERKEN DEĞİL, HEMEN SEÇİM”

Bir başka vatandaş da erken seçim talebinde bulunarak, “Başkanım hemen seçim. Erken değil, hemen.” dedi.

ZİYARETİN ARDINDAN ANKARA’YA DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından uçakla Ankara'ya döndü.

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