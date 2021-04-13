Kılıçdaroğlu’dan afiş tepkisi: ‘Soramazsınız’ diye toplatıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti örgütlerinin Türkiye'nin dört bir yanına astırdığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerinin, “cumhurbaşkanına hakaret” suçu sayılarak kaldırılmasına tepki göstermişti. Bugün CHP grup toplantısı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmaya yapacağı kürsüye “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartlar asıldı. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL ELİN GÖRMEYECEK

– Ramazan ayı içindeyiz. Duygularımızın yoğunlaştığı, iç hesaplaşma yapacağımız bir ay. Belediye başkanlarımız çalışıyor. 11 milyon vatandaşımıza yardım götürdüler. Kimisine maske, kimisine burs, tablet. Hangi kanaldan ulaşırsa ulaşsın belediye başkanlarımız yardım götürdü. Tüm belediye başkanlarımız olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Fakire yardım yaparken “Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” dedik. Bu, halkçılığın bir gereğidir.

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HANİ AÇIKLAMANIN ARKASINDA CHP VARDI?

– Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasından rahatsız olan amiraller bir açıklama yaptılar. Onların iradesi dışında açıklamayı gece yarısında yayınladılar. Saray buradan bir darbecilik çıkarmak istedi.

– Ne oldu? Hani CHP vardı. Polis, istihbarat, jandarma senin elinde. Utanmadan, sıkılmadan beni suçluyorlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat yalan söyler mi? Yalan söylüyor. Koltuğu uğruna yapamayacağı bir şey yok. Böyle devlet yönetilemez.

YANDAŞ İÇİN DEĞİL VATANDAŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

– Vatandaşın nabzını tutuyoruz. CHP’nin çalıştığı kadar kimse çalışmıyor. Dolayısıyla aldığımız aylığı hak etmeye çalışıyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Saray’dan medet ummuyoruz. Çünkü biz yandaş için değil; vatandaş için çalışıyoruz. Balık baştan kokar! Pudra şekerini kimse unutmadı! Biz alın terimizle geçiniyoruz, Saray beslemesi değiliz!

İNSANLAR ÖLMÜŞ, UMURLARINDA DEĞİL

– Ülkeyi yönetenlerin bir eli yağda, bir eli balda. Kongreleri yaparlar, saraylarında otururlar, insanlar ölmüş, umurlarında bile değildir. Son bir yılda işsiz kalan kişi sayısı 1 milyon 254 bin. 19 yılın sonunda geldiğimiz noktada 10 milyon 219 bin kişi işsiz! Ülkeyi yönetenler bunun farkında mı? Farkında değiller.

OY İÇİN YALAN SÖYLÜYOR

– En tepedeki “Öğretmene, polise, sağlık görevlilerine, imama 3600 ek gösterge vereceğiz” dedi, vermedi. Oy için bir insan yalan söyler mi? Ramazan günündeyiz, herkes düşünsün. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan bir insan yalan söyler mi?

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BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN ERDOĞAN SORUMLU

– Vaka sayısında Avrupa’nın birincisi, dünyanın üçüncüsüyüz. Sorumlu kim? Memleketi bu kadar felakete sürükleyip binlerce kişinin ölümüne neden olan sorumlu kim? Kongreyi yapanlar, yani Erdoğan. Sorumlu o.

– Miting yapıyorsunuz, sloganlar atıyorsunuz. Kimsede maske yok. Kimseye ceza kesilmiyor. Karadeniz'den başladı, önce Karadeniz kırmızıya boyandı. Ankara'da yaptı, Ankara'dan Türkiye'ye dağıldılar ve Türkiye'nin her tarafı şu anda kırmızı.

– Norveç’te 10 kişinde fazla insanın bir araya gelmesi yasaklanmış. Norveç Başbakanı doğum günü nedeniyle 13 kişiyle bir araya geldi diye, Norveç’in devlet televizyonu bunu duyuruyor ve Başbakana ceza kesiliyor. Devlet budur. Türkiye'de kongreler yapıldı, lebalep. İçişleri Bakanı’na mı ceza kesecekler? Yürek ister yürek. Erdoğan’a mı ceza kesecekler? Yürek ister yürek.

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LİSTEYİ NİYE GİZLİYORSUNUZ?

– Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde yapar internet sitesine koyardı. Hangi kişiye kuruma satılmışsa listesi vardı. Şimdi yok, listeyi niye gizliyorsunuz? Damat kime verdi, sen kime talimatı verdin? Ne oldu bu para? Tık yok. 128 milyar doları kimlere, hangi kurdan sattınız? Kararı verenler kim, kimlerin imzası var? Milyarları kim götürdü, vurgunu kim yaptı?

– Bilboardlara 128 milyar doları soran afişler astık. Cumhurbaşkanına hakaret var diyorlar. Savcı hemen soruşturma başlatmış ve mahkeme kararı beklenmeksizin afişler indirilmiş. Devletin çalışma hızına bakın hele! Soramazsınız diye afişlerimizi toplatıyorlar… Bal gibi soracağız, bal gibi de yanıt vereceksiniz! Yanıt vermezseniz sandıkta hesabını soracağız!

PARA KAYBOLMADI, EL DEĞİŞTİRDİ

– Neymiş arkasında Saray’ın silueti varmış. “Bana nasıl sorarsınız?” diyor. Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar ne oldu diye sordum? Hangi kurdan kime satıldığını, kimlerin sattığını sordum. Para kaybolmadı. El değiştirdi.

– Sayıları 1 milyona yaklaşan apartman görevlileri için soruyorum. 50 bin 278 muhtar adına soruyorum; geliri asgari ücretin 1/3’ü kadar olan 9 milyon vatandaşımız adına soruyorum: 128 milyar dolar nerede?