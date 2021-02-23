Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 5 soru hatırlatması: Çık cevap ver

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edildiği Gara’daki mağara operasyonuna dair gündeme getirdiği 5 soruyu tekrar sordu.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek 5 soruyu tekrardan gündeme getiren Kılıçdaroğlu, “Defalarca sordum; 83 milyon vatandaşım adına bir kez daha soruyorum. Neden cevap vermekten kaçıyorsun? Çık cevap ver” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği sorular şu şekilde:

* Bölücü terör örgütünün, tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?

* Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul Seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?

* Yıllarca “Dostum Trump” diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız?

* Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümüne büyük katkıları olmuş İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der gibi ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerine, terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi aklınıza gelmedi?

* Rize’de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu, ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim?