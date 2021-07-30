Konya’da eve silahlı baskın: Saldırganlar aynı aileden 7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdi

Konya Meram'da bir eve giren silahlı kişiler, evde bulunana aynı aileden 7 kişiyi öldürdü. Saldırganlar evi ateşe vererek kaçtı. Polis olayla ilgili mahalle sakinlerinin ifadesine başvururken cinayetleri işleyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

MÜSLÜM EVCİ

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Olay, Konya'da ikindi saatlerinde Meram ilçesi Hasanköy caddesi, Özşahin Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Eve giren silahlı kişiler, evde bulunan 7 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar evi de ateşe verip kaçtı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cesetleri bulundu.

Polis olayla ilgili mahalle sakinlerinin ifadesine başvururken cinayetleri işleyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.