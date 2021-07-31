Konya’daki katliamın dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da dün saat 19.00 civarında Meram ilçesi Hasanköy Caddesi, Özşahin Sokak'taki bir eve silahlı baskın düzenlenmiş, Dedeoğlu ailesinden 7 kişi kurşuna dizilerek katledilmişti. Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı.

MÜSLÜM EVCİ

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Olay, Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Caddesi, Özşahin Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Eve giren silahlı kişiler, evde bulunan 7 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar evi de ateşe verip kaçtı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN HUSUMETLİ KOMŞU ÇIKTI

Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cesetleri bulundu. Dedeoğlu ailesine saldırıyı daha önce aralarında husumet bulunan komşuları tarafından yapıldığı öğrenildi.

DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yedi kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. Dedeoğlu ailesinin evinin bahçesinde aile üyelerinden 6’sı yerde biri sandalyede otururken, kendisi de sandalyede oturan fail M.A., kısa bir konuşmanın ardından poşetin içindeki silahını çekiyor ve ayaklanıyor.

Dedeoğlu ailesi bir süre daha yerde oturmaya devam ediyor. Aile üyeleri ayaklanıp silahlı saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken, fail M.A.’nın aile üyelerini silahıyla vurduğu görülüyor.

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