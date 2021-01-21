‘Köyümüzü talan etmeyin’ diyen vatandaşlar projeye karşı mücadele başlattı

Bursa’da özel bir şirket tarafından Nilüfer'in İnegazi Mahallesi'nde kurulmak istenen Kalker Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama ve Hazır Beton Tesisleri'ne bölge halkı tepki gösterdi.

TOPLANTIYA KATILMADILAR

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu süreci başlayan proje kapsamında yapılmak istenen bilgilendirme toplantısına katılmayan halk, sloganlar atarak arazilerinin talan edilmesine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Nilüfer'in doğasına ve verimli tarım arazilerine zarar verecek projeye karşı çıkan İnegazi, Kuruçeşme, Üçpınar, Atlas, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı mahallesi sakinleri, yapılmak istenen bilgilendirme toplantısına katılmayıp sloganlar atarak projeyi protesto etti.

Projeden olumsuz etkilenecek olan bölgenin mahalle muhtarları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ellerindeki ‘Çilek, fasulye, süt bize yeter. İnegazi'nin yok olmasını istemiyoruz’, ‘Doğanın talanına hayır’ yazılı dövizlerle sloganlar atarak, topraklarına sahip çıktı.

AKADEMİK ODALAR VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ DESTEK VERDİ

Projeye karşı tavır koyan halka, Nilüfer Kent Konseyi, Doğader ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın yanısıra; sivil toplum örgütleri, ilgili akademik odalar, mahalle komiteleri ve siyasi partilerden de destek geldi.

TOPLANTI BAŞLAMADAN BÖLGEDEN AYRILDILAR

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Nilüferli muhtarlar ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı İnegazi Mahallesi'nde, ilgili firma ve bakanlık yetkilileri bilgilendirme toplantısını gerçekleştiremeden bölgeden ayrıldı.

HALK TAŞ OCAĞINA TEPKİLİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede vatandaşlar bölgenin ekosistemine zarar verecek projeye karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederken İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın’da projenin çok geniş bir alanda doğayı olumsuz etkileyeceğini belirterek kendilerinin tarım ve doğa turizmiyle gündeme gelmek istediklerini söyledi.

Verimli tarım alanlarında çok sayıda meyve sebze yetiştiğini ifade eden Muhtar Aydın, gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakmak istediklerini vurguladı.

“MİLYONLARCA METRE KÜP SU AKIP GİDECEK”

Projenin sadece bölgeye değil, tüm Bursa ve Nilüfer'e zarar vereceğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Çevre Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise “İnegazi'ye 300 metre mesafede yapılacak çalışmaların bölge halkına çeşitli açılardan zarar verecek. Burada binlerce ton dinamit patlatılacak. Ortaya çıkacak toz tarım alanlarına zarar verecek. Kullanacağı milyonlarca metreküp su hoyratça akıp gidecek. Buraya yapılacak proje bilim ve insan aklıyla açıklanamaz” dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEKLERİNİN SÖZÜNÜ VERDİLER

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, İnegazi'ye gelerek bölge halkına destek verenlere teşekkür etti ve sonuna kadar gereken mücadelede üzerilerine düşeni yapacaklarını söyledi. DOĞADER adına bölgeye gelen Murat Demir de Bursa ve Nilüfer'in yeşil dokusuna zarar verecek yeni bir projeye asla geçit vermeyeceklerini belirtti.