Kripto para vurgununda gözaltına alınan emniyet müdürü serbest kaldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "saadet zinciri" yapısıyla kripto para dolandırıcılığı yapan kişilere yönelik soruşturma nedeniyle gözaltına alınan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay serbest bırakıldı.

İsmail AKDUMAN

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Eski bankacı Başak Şentürk ve babası Zekai Şentürk, kurdukları şirket ile kripto para yatırımı yapacaklarını ve kar payı vereceklerini ileri sürerek para topladı. Aralarında ünlü futbolcular, hakemler, emniyet ve adliye çalışanlarından yaklaşık 450 milyon lira toparlandı.

18 GÖZALTI

Ancak şikayetlerin artması üzerine hareket geçen Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis,12 ilde eş zamanlı operasyon yaparak 18 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan, Başak Şentürk ile babası Zekai Şentürk “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında olaylarda adı geçen TFF Temsilciler Kurulu Başkanı olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay da Ankara'da yakalanıp Trabzon'a gönderildi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan Kerim Altıay nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yurt dışına çıkma yasağı konulan Kerim Altıay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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