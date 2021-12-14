Kuyu bağışı için 20 bin dolar istiyor

Diyanet ‘Bir Damla Hayat’ Projesi kapsamında alınan bağışların dolarla yapılabileceğini açıkladı. Kuyu ve çeşme bağışı için en az limit 20 bin dolar oldu. Alınan karar şaşkınlık yarattı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Diyanet, bağış hizmetlerini de dolara bağladı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan kuyu bağışları artık Türk Lirası ile yapılmıyor. Diyanet Vakfı'nın ‘Bir Damla Hayat' Projesi kapsamında alınan bağışlar dolarla yapılabiliyor. Vakfın resmi internet sitesinde kuyu bağışlarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, kuyu ve çeşme fiyatlarının 20 bin dolardan başladığı belirtildi.

AFGANİSTAN'A DA KUYU BAĞIŞI VAR

Diyanet Vakfı, “Fiyatlar her kuyu ve çeşme projesine göre farklılık göstermekte olup 20 bin dolardan başlamaktadır. Su kuyusu ve Vakıf Çeşmesi'nin fiyatı, yapılacağı mevkinin merkeze uzaklığı, malzemelerinin açılacağı ülkedeki fiyatları ve erişebilirliği, toprak türü ve sondaj derinliği gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir” açıklaması yapıldı. Bağışa açık kuyular arasında Afganistan, Zimbabve, Togo, Nijer, Liberya, Senegal, Tanzanya, Suriye İdlip, Filistin, Somali gibi ülkeler de var.