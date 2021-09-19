Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar

Bağcılar'da bir kuyumcuya sahte altına satmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 38 adet sahte çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Olay geçen Cuma günü saat 16.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler olduğu ihbarını alan polis ekipleri, kuyumcu dükkanına gelerek altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar sahte altın ele geçirilirken, çalışmaların devamında şüphelilere sahte altınları temin ettikleri anlaşılan Z.T., F.S. ve H.K. isimli şahıslar da Fatih ilçesinde yakalandı. Polis ekipleri, şahısların üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yaptığı aramalarda 38 adet sahte çeyrek altın, 22 bin 100 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.