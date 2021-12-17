Lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçakladı

Tokat’ta bir öğrenci tarafından bacağından bıçaklanan öğretmen tedaviye alındı.

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Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Faruk Peker (37), iki gün önce öğrencilerin üzerinde arama yaptı.

10. sınıf öğrencisi V.A.B'nın (14) üzerinde bıçak bulan Peker, bıçağı idareye teslim etti. Öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Okulun koridorunda öğrenci ile karşılaşan Peker, öğrenci tarafından arkasını döndüğü sırada bıçaklandı. Sağ bacağından yaralanan Peker, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Peker'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın zanlısı öğrenci ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)