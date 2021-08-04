Manavgat yangını Kızıldağ’a sıçradı

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek Manavgat yangının etkili olduğu Kızıldağ'dan seslenerek hava desteği istedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manavgat’taki orman yangını 8’inci gününde Kızıldağ ile Gündoğmuş bölgelerinde etkili oluyor. Kızıldağ bölgesinden yangını takip eden CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Rafet Zeybek, bölgeye acil uçak gönderilmesi çağırısında bulundu.

Karadan müdahaleyle yangını kontrol almanın mümkün olmadığını belirten Zeybek, “Artık bu karadan söndürmekle önlemeyi geçmiş. Karadan bu yangını kontrol altına almak mümkün değil. Onun için buradan her seferinde bağırıyorum, uçak gönderin buraya Kızıldağ gerçekten yanıyor. Uçak neredeyse gönderin. Şu anda sadece Manavgat’ın Kızıldağ ile Gündoğmuş’ta yangın etkili oluyor. Gündoğmuş ile de görüştüm orada da uçak yok, burada da uçak yok. Bu uçaklar neredeyse Kızıldağ’a gönderin bir tanesini” diyerek isyan etti.

İlginizi Çekebilir Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde