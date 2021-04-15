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Manili afişi kaldırıp ceza yazdılar

Kastamonu CHP İl başkanlığı tarafından il binasına asılan, mani ile 128 milyar doların nerede olduğunu sordukları afiş polisin nezaretinde itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Polis, başkan Hikmet Erbilgin'e de emre itaat etmediği için 487 lira ceza yazdı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 21:41, 15/04/2021
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Manili afişi kaldırıp ceza yazdılar

128 milyon doların nerede olduğunu maniyle soran Kastamonu CHP İl başkanlığına kapısına yine güvenlik güçleri dayandı. Üzerinde “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” manisi bulunan afişin indirilmesini isteyen polisler, olumsuz yanıt alınca itfaiyeden yardım istedi. Binaya gelen itfaiye ekipleri 6. katta bulunan afişi kaldırdı.

BAŞKANA CEZA

Dün akşam kendi şivelerinde yazdıkları afişin kaldırılmasında bir daha asılmaması yolunda polislerin tutanak tuttuğunu söyleyen İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “Mani afişimizi de kaldırdılar. Ve bana, dün gece tutulan tutanağa rağmen, yeni pankart astığımız için, emre itaatsizlik olduğu belirterek 487 TL para cezası kesildi. Bir şey değişmeyecek ama itiraz edeceğiz. Soru sormak ne zaman suç oldu bilmiyorum” diye konuştu.

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