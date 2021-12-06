Meclis’te gerginlik… AKP’lileri kızdıran konuşma

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu ile AKP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yönetiminde başladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve AKP’li vekiller arasında “şahsiyet” gerilimi yaşandı.

“TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜZÜ ANLIYORUM”

Dervişoğlu'nun, “Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor, lafın daha fazlasını feraset ve tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum” sözlerine AKP'li vekiller tepki gösterdi.

Dervişoğlu, “Tahammülsüzlüğü anlıyorum. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, onu da biliyorum. Ama bu yandan laf atmalarla tehditlere pabuç bırakmayacağımı da buradan söylüyorum” karşılığını verdi.

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