Meclis’te MHP ve HDP’li vekiller arasında kavga çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda MHP’li ve HDP’li milletvekilleri arasında “Selahattin Demirtaş” kavgası çıktı. Çıkan arbedede milletvekilleri araya girdi. Yaşanan olay nedeniyle komisyona ara verildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un “Selahattin Demirtaş teröristtir” sözlerine HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tepki gösterdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. İHA