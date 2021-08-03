Memleketin dört bir yanı yanıyor TOKi ev yapma derdine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat yangınından sonra yanan evlerin yerine yenilerinin yapılacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da bu açıklamanın ardından yeni konut projelerini ve fotoğraflarını yayınladı.

DENIZ AYHAN

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Türkiye'nin dört bir yanından her gün kahreden yangın haberleri geliyor. Vatandaş çaresizce evlerinin yanışını izliyor. Can derdi yaşanırken TOKİ'nin yeni konut projelerini internet sitesinde yayınlaması tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manavgat yangınından hemen sonra 31 Temmuz günü bölgeye gitti ve yanan evlerin yerine yenilerinin yapılacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yanan evlerin yerine yapılacak konut projelerini ve fotoğraflarını yayınladı. TOKİ, “Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık” açıklaması yaptı.

Manavgat yangınından etkilenen Kalemler Köyü Muhtarı Mustafa Cansız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köylerine ziyaretinde kendilerine, “500 bin liralık masraf varsa, 300'ünü karşılayacağız. 200'ünü de 2 yıldan sonra 500-500 kira öder gibi ödeyeceksiniz” dediğini “Herkesin evinin yapılacağı” sözünü verdiğini belirtti.

BU NE HIZ BÖYLE?

CHP'li vekil Erdoğan Toprak ise “Bu ne hız, projeyi ne zaman hazırladınız?” diye sordu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “Bu derece hızlıysanız önce yangını söndürseydiniz” dedi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, “TOKİ yangından mal mı kaçırıyor? İktidar, vatandaşların arazilerine çökmenin hesabı içerisinde” tepkisinde bulundu. İYİ Parti'li Feridun Bahşi, “Bir de TOKİ fırsatçılığı çıktı” diye konuştu. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise “Millet can derdinde TOKİ ise vatandaşın cenazesi üzerinden rant devşirmeye çalışıyor” dedi.