‘Memurlara pazarda patates soğan satma izni verilmeli’

Birlik Sağlık Sen Genel Merkez üyeleri İzmir’de gerçekleştirdiği basın açıklamasında memurlara yeterli maaş verilmediği gibi ek iş yapmalarının da engellendiğini belirttiler ve "Memurlarımız geçinme telaşına düşmüş, ne yapacaklarını, hayatlarını nasıl idame ettireceklerini bilememektedirler." dediler.

Mustafa SARIİPEK

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Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol İzmir'de yaptığı basın açıklamasında memurların açlık sınırında olduğunu söyledi. Doğruyol, “Memurlarımıza yeterli maaş verilmediği gibi ek iş yapmaları da engelleniyor. Bu durumda da memurlarımız geçinme telaşına düşmüş, ne yapacaklarını, hayatlarını nasıl idame ettireceklerini bilememektedirler. Mesela dedik ki, pazarcılık yapabiliriz. Pazarda patates, soğan, limon satabiliriz” dedi.

Ancak fazla mesai yapabilen memurların fazla mesai yaparak üç beş kuruş ücret almaya çalıştıklarını da hatırlatan Doğruyol, “Pek çok memurumuz ailelerinden ekonomik destek alarak yaşamlarını devam ettirme çabası içerisindeler” diye konuştu.

MEMUR, SOYUT OLAN DEVLETİN SOMUT VARLIKLARIDIR

Devletin devlet memurlarının şahsında temsil edildiğini belirten Ahmet Doğruyol'un açıklaması şöyle:

“Bundan dolayıdır ki, memurun geliri çok yüksek olmasa da, memur kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayabilmelidir. Biz sağlık çalışanı memurlar olarak, doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna, salgın sürecinde zorlu süreçlerden geçtik ve bitmeyen salgın hastalıkla zorlu sürecimiz halen devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız bilsin ki, sağlık çalışanlarımızın maaşları diğer memurlarımızla aynı seviyededir.

Bunu neden ifade etme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, bazı devlet büyüklerimizin ‘Sağlık çalışanlarımızın yüzde 100 ek ödemelerini artırdık' dediğinde sokaktaki vatandaşımız zannediyor ki, sağlık çalışanlarının maaşları yüzde 100 artmış. Yine geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızın ‘Doktorlarımızın maaşlarına 2 bin 500 TL ile 50 bin TL arasında zam yaptık' açıklaması, yapılan bir zam olmamasına rağmen başta doktorlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızı zorda bırakmıştır.

Doktor arkadaşlarımızın mevcut maaşlarında cüzi bir artışın olacağı, emekli maaşlarında artışın olacağı, sağlık çalışanları olarak bizleri memnun etse de, ardından geri çekilmesi ve neredeyse tüm vatandaşlarımızın doktorlara 5 bin TL zam yapıldı algısı oluşmasına sebep olmuş ve tüm sağlık çalışanlarımızı üzmüştür.”

MEMURLARIMIZIN ALIM GÜCÜ YAKLAŞIK YÜZDE 40 DÜŞMÜŞTÜR

Yaklaşık 10 yıldır yetkili sendika ve mevcut hükümet arasında yapılan toplu sözleşmelerde oynanan tiyatro sonucunda, memurların alım gücünün oldukça eksildiğini belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol; “Sadece yılbaşından bu yana memurlarımızın alım gücü yaklaşık yüzde 40 düşmüştür. Bu gün bırakın yüzde 5'lik, yüzde 7'lik zamları, 2022 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 100 zam yapsanız bile 2002 deki alım gücüne ulaştıramazsınız.

Sözde enflasyon oranlarında yapılan zam sıfır zam demektir. Kaldı ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla, vatandaşın enflasyonu arasında en az yüzde 100'lük farkın olduğu da ortadadır. Evet, biz sağlık çalışanları olarak ne istiyoruz? Biz sendika yöneticilerimiz olarak düşündük taşındık.

Çift maaş istesek olmaz. Yüzde 100 zam istesek olmaz. Biz dedik ki memurun ek iş yapmasının önünde ki engel kalksın, yasal düzenleme yapılsın ki, biz memurlar olarak ek iş yapabilelim. Mesela dedik ki, pazarcılık yapabiliriz. Pazarda patates, soğan, limon satabiliriz” ifadelerini kullandı.

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