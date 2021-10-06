Meral Akşener: Okul çağındaki çocuklarımızın ücretsiz beslenmesini sağlayacağız

İYİ Parti'nin derin yoksullukla mücadele planı kapsamında hazırladığı Rüzgar Gülü Projesi'nin tanıtım videosunu yayınlayan İYİ Parti lideri Akşener, "Rüzgargülü ile okul çağındaki çocuklarımızın eşit, sağlıklı ve ücretsiz beslenmesini sağlayacağız. İstihdam ve ürün ihtiyacıyla çocuklardan büyüklere, çiftçiden üreticiye, dağıtımcıdan her yere, herkes kazanacak. Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bugünkü grup toplantısında İYİ Parti’nin hazırladığı Rüzgar Gülü Projesi’ni açıkladı.

Akşener, derin yoksullukla mücadele planı kapsamında hazırladıkları projelerinin ilki olan Rüzgar Gülü Projesi ile okul çağındaki her çocuğa kahvaltı ve öğle yemeğini ücretsiz olarak sunacaklarını duyurdu.

Akşener, sosyal medya hesabından da projeyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Projenin tanıtım videosunu paylaşan Akşener, “Rüzgargülü ile okul çağındaki çocuklarımızın eşit, sağlıklı ve ücretsiz beslenmesini sağlayacağız. İstihdam ve ürün ihtiyacıyla çocuklardan büyüklere, çiftçiden üreticiye, dağıtımcıdan her yere, herkes kazanacak. Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek” dedi.