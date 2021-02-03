Mersin’de Büyükşehir Belediyesi’ne bir sabotaj girişimi daha

Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik molotof kokteyli saldırısından sonra içme su şebekesi terfi birimlerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleşti. Saldırganlar, terfi istasyonundaki elektronik malzemelere önemli ölçüde hasar vererek kaçtı.

İşe gitmediği için hakkında tutanak tutularak iş akdi fes edildiği iddiasıyla kent merkezindeki başkanlık makamının da yer aldığı Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın zemin katına molotof kokteyli atarak yangına neden olan ve tutuklanan Kadir Deniz Birer olayından sonra kuruma yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.

SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Dairesi (MESKİ) sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir saldırı haberini paylaştı. Paylaşımda, Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Azimli mevkiindeki içme suyu terfi birimine yönelik gerçekleşen saldırının bilgisi verilerek bir video da paylaşıldı. Terfi istasyonuna saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler elektronik cihazları tahrip ederek sistemin devre dışı kalmasına yol açtı. Yaşanan saldırıda büyük zarar yaşandığı bildirildi.

AYNI BÖLGEDE SALDIRILAR

Bir süre önce de yine Erdemli ilçesi Kız Kalesi ve Kocahasanlı bölgelerinde iki ayrı içme suyu terfi birimine saldırı yapılmıştı. Cihazları ve motorları tahrip eden saldırganlar bölgedeki vatandaşların bir süre susuz kalmasına neden olmuşlardı. Polisin saldırganları yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.