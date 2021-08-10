Meteoroloji’den çok şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış (51-100 kg/m2) olması beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van'ın doğusu, Hakkari'nin kuzeyi, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yarın Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL, EDİRNE, KOCAELİ’DE YARIN YAĞIŞ VAR

Marmara Bölgesi'nde çarşamba gününden itibaren Edirne, İstanbul ve Kocaeli'de zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.