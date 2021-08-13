Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarıları sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre geçtiğimiz günlerde sel yaşanan Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SOZCU.COM.TR

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Hafta sonuna dair yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok şehrinde sağanak yağış etkili olacak ancak yağışlar en çok Karadeniz Bölgesi’nin ortasını ve doğusunu etkileyecek. Hava sıcaklıklarında hızlı bir değişiklik beklenmezken kavurucu sıcaklar adım adım hafifleyecek.

SEL BÖLGESİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.