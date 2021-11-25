Metro saldırganı savunmasıyla ‘Pes’ dedirtti! Kadınlardan şikayetçi oldu

Kadıköy-Tavşantepe Metrosu'nde kadınlara küfür ederek bıçakla saldıran Emrah Y.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde bir kadını maskesini tam takmadığı için uyarmasının ardından kendisine hakaret edildiğini, yanına gelen diğer bir kadının ise döner tekme attığını öne sürdü. Kimseye saldırmadığını iddia eden şüphelinin 3 kadından da şikayetçi olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Bostancı Metro İstasyonu'nda dün yaşanan olayda; 23 suç kaydı olan 32 yaşındaki Emrah Y., elindeki bıçakla 3 kadını tehdit ederek, ağır küfürler savurmuştu. İstanbul Polisinin peşine düşerek gece yarısı gözaltına aldığı şüpheli, adliyeye gönderildi. Saldırgan Emrah Y.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Emrah Y. ifadesinde, “Ekmek bıçağımı biletmek için aldım. Poşet yırtılınca bıçağı gazeteye sardım. Belime koydum. Metroya bindim. Bir kaç durak sonra karşımda maskesi aşağıda olan bir kadın gördüm. ‘Maskenizi kapatır mısınız' dedim. ‘Çekmeyeceğim siz karışamazsınız' dedi. Ben bu kadınla konuşurken, başka bir kadın gelip tam hatırlamadığım sözler söyledi. Ben de ‘sizin hakkınızı savunuyorum’ dedim. Bana hatırlamadığım sözler söyledi. Annesi olduğunu öğrendiğim kadın da hakaret etmeye başladı.

“BANA DÖNER TEKME ATTI”

Şüphelinin ifadesinin devamında, “Kadın bana döner tekme attı. Tekme karnıma geldi. Sonra birileri beni tutmaya başladı. Bu sırada bana saldırdılar. Kalabalık üzerime geldiği için kendimi savunmak için bıçak çektim. Kimseyi tehdit etmedim” dediği öne sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Emrah Y.'nin ifadesinde, maske takmadığını iddia ettiği ve kendisine hakaret ettiği öne sürdüğü anne ve kızından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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