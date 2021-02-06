Metropoll’den ittifak anketi: Millet % 48.3 Cumhur % 39.6

Metropoll Araştırma şirketinin son anketine göre Millet İttifakı'na destek artıyor. “Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?” sorusuna yüzde 42.4 “Millet İttifakı'na daha yakınım” yanıtını verdi.

Yüzde 36.9 Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu belirtirken, yüzde 5.9 “İki ittifaka da yakın değilim ama Millet'i tercih ederim”, yüzde 2.7 “İki ittifaka da yakın değilim ama Cumhur'u tercih ederim” dedi. Yüzde 12.2 ise “Fikrim yok/Cevap yok” seçeneğini tercih etti. Anketi değerlendiren Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar “Millet İttifakı arayı açıyor” dedi.