MHP’li belediyede ihaleye fesat karıştırma iddiası Meclis’e taşındı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Anamur Belediyesi’nde ihaleye fesat karıştırıldı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Anamur Belediyesi'nde yapılan bir ihaleye fesat karıştırıldığını öne sürerek konuyu meclis gündemine taşıdı.

Başarır, soru önergesi verdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve çağırdı.

Konuya ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapan Başarır, Anamur Belediyesi'nde yapılan ihalenin, gerçek değerinin çok altında bir bedel karşılığında MHP Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Hayrettin Orgun'un sahibi olduğu şirkete verildiğine dikkat çekti.

Başarır, “İhale söz konusu meclis üleşinin sahibi olduğu şirket tarafından alındığı doğru mudur? Doğru ise bu ihalenin söz konusu kişiye verilmesinde bir siyasi kayırmacılık yapılıp yapılmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur? Araştırılmamışsa gerekçeleri nelerdir?” sorularına yanıt aradı.

“ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNE BAKSINLAR”

İktidarın, kendi belediyelerinde yapılan yolsuzlukların üzerini örtüp, muhalefet belediyelerde ise aman bir şey bulurum düşüncesiyle kamp kurmasının anlaşılır olmadığını dile getiren CHP'li Başarır, “Vermiş olduğumuz bir soru önergesiyle İçişleri Bakanlığını da uyarmış bulunmaktayız. Anamur Belediyesi'nde gerçekleştirilen söz konusu ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiaları mutlaka araştırılmalıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaybettikleri belediyelere kayyum atamanın hesaplarını yapacağına, kendi belediyelerinde yolsuzluk yapılmış mı yapılmamış mı önce ona baksın, görevini yerine getirsin. Bir İçişleri Bakanı'nın görevi, kara para aklama suçundan yargılananlara kol kanat germek değil, halkın malını, canını korumaktır. İçişleri Bakanı bir an önce asli görevini yapmalıdır” diye Konuştu.

“İHALEYE TEK FİRMA KATILDI”

Söz konusu ihalenin yapıldığı alanın çok değerli bir arsa olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Yapılan ihaleye tek firmanın katıldığı, bu firma sahibinin de MHP Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olduğu iddia ediliyor. Anamur Belediyesi'nin de MHP'de olduğu bilindiğine göre bu iddiaların araştırılması, Anamurlu hemşerilerimin haklarının korunması adına daha da elzem hale geliyor. Anamur halkının haklarını birilerine peşkeş çekmek isteyenler her zaman karşılarında bizi bulacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

SORU ÖNERGESİNİN GEREKÇESİ

Başarır, TBMM'ne verdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlamasını istediği soru önergesinin gerekçesinde şu iddialara yer verdi:

* Anamur Belediyesi ile Sürücüler İnşaat A.Ş. arasında 2011 yılında Göktaş mahallesinde bulunan belediyeye ait, 741 ada 9 parseldeki 20 bin 92 metrekarelik arsa üzerinde, 112 daire, 93 dükkân ve 3 sinema yapılmasına ilişkin gelir paylaşımına dayalı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Söz konusu arsa köşe başında olup Anamur'un en değerli arsalarından biridir.

* Sözleşme gereği arsa içerisindeki binaların yapımına başlanmış ve inşaatların yaklaşık yüzde 60'ı tamamlanmıştır. Daha sonra Sürücüler İnşaat ile Anamur Belediyesi arasındaki gelir dağılımına dayalı inşaat sözleşmesi, Anamur Belediyesi tarafından 21.04.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir. Daha sonra 21.09.2021 tarihinde Anamur Belediyesi, söz konusu arsa üzerindeki taşınmazı 64 milyon 700 bin bedelle ihale etmiştir.

* Ancak, Anamur 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/85 Değişik İş dosyasında yapılan tespitte, yapılan inşaatların V. Sınıf A Gurubu yapı olması nedeni ile yapılmış olan inşaat imalatın değerinin yaklaşık 69.000.000,00TL olduğu tespit edilmiştir.

* Sadece arsa üzerinde yapılacak olan 112 daire, 93 dükkân ve 3 sinemanın satışından elde edilecek gelir, ihale bedelinin katbekat üzerindedir.

* Yani söz konusu arsa üzerindeki taşınmazın, inşaat imalat değerinin dahi altında ihaleye çıkılması, akıllara ziyan olduğu gibi kamuyu doğrudan zarara uğratmak demektir.”

Başarır'ın Bakan Soylu tarafından yanıtlamasını istediği sorular şunlar:

-Göktaş mahallesinde bulunan belediyeye ait, 741 ada 9 parseldeki 20 bin 92 metrekarelik arsa üzerindeki taşınmazın, inşaat imalat değerinin de altında 64 milyon 700 bin TL'ye ihale edildiği doğru mudur? Doğru ise söz konusu ihale, kamu yararı bakımından iptal edilecek midir? Edilmeyecekse gerekçeleri nelerdir?

-Söz konusu ihalenin, gerçek değerinin çok altında bir bedel karşılığında MHP Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin sahibi olduğu şirket tarafından alındığı doğru mudur? Doğru ise bu ihalenin söz konusu kişiye verilmesinde bir siyasi kayırmacılık yapılıp yapılmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur? Araştırılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

-İhaleye, sahibi MHP Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden biri olan “Sizin Yağ” şirketinin tek başına girdiği doğru mudur? Doğru ise kamu yararı gözetilmesi bakımından, rekabet ilkesinin gerçekleştirilmesi adına daha çok katılımcının olması için ihale neden ertelenmemiştir?

-Söz konusu arsa üzerindeki evlerin satışı durumunda, evlerin sahipleri, aynı zamanda Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bağımsız bölümüne ek olarak, ana gayrimenkulün inşa edildiği arsa üzerinde belirli oranda hak sahibi olacaklar mıdır?

-Anamur Belediyesi'nin söz konusu arsa üzerindeki taşınmazı, çok düşük bedel karşılığında ihale etmesi ile ilgili ihaleyi gerçekleştiren belediye görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa şu an hangi aşamadadır? Başlatılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

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